Президент Азербайджана направил поздравительное письмо президенту Грузии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

В тексте письма говорится:

«Уважаемая госпожа президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости.

Отношения между Азербайджаном и Грузией исходят из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Высокий уровень межгосударственных отношений, опирающихся на столь прочную основу, вызывает удовлетворение.

Убежден, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке, стратегическое партнерство, опирающееся на взаимное доверие и поддержку, будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Грузии – благополучия и процветания».

| 2019-05-25T16:27:43+00:00 25 мая 2019, 18:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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