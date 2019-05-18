Президент Австрии назвал видео с участием экс-вице-канцлера позорными

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видеозаписи с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Ранее Штрахе заявил, что уходит с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы. Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о досрочных выборах в парламент страны.
«Это позорные кадры. Никому не должно быть стыдно за Австрию. Я должен четко сказать: мы не такие, Австрия не такая», — прокомментировал Ван дер Беллен распространенные в Сети видеозаписи.
Президент Австрии отметил, что обсудил с Курцем досрочные выборы. По словам Ван дер Беллена, он намерен согласовать на завтрашней встрече с канцлером следующие шаги.
«Сейчас нужно делать то, что необходимо для восстановления доверия», — резюмировал он.