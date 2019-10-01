Президент Австрии наделит Курца мандатом на формирование нового правительства

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен планирует после четверга наделить лидера консервативной Австрийской народной партии Себастьяна Курца мандатом на формирование нового правительства по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом заявил во вторник глава государства в Вене, сообщает ТАСС.
По его словам, в четверг станут известны окончательные результаты выборов, и это положит начало переговорам о правительстве. Глава государства заявил, что проведет сначала переговоры с лидерами партий, проходящих в парламент. «После переговоров, если результаты существенно не изменятся, я поручу победившей партии, представленной Себастьяном Курцем, формирование правительства», — сказал Ван дер Беллен.