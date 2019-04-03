Президент Анголы выступил против вмешательства во внутренние дела стран

По его словам, Ангола глубоко обеспокоена усиливающейся агрессией или угрозой агрессии, направленной против суверенных стран, а также пренебрежением правом всех народов на самоопределение. «Наблюдали с тревогой возвращение авторитарных, расистских и ксенофобских режимов в некоторых странах, странах, которые утверждают, что в них правят демократические и общепринятые ценности», — отметил президент.