Президент Анголы выступил против вмешательства во внутренние дела стран

Луанда и Москва выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявил, выступая в Госдуме, президент Анголы Жоау Лоуренсу, передает РИА Новости.
«У нас общая позиция в вопросе уважения суверенитета и борьбы с вмешательством во внутренние дела других государств. Наша страна всегда являлась приверженцем диалога и мирных переговоров, осуждая применение или угрозу применения силы как формулу для разрешения конфликтов», — сказал Лоуренсу.
По его словам, Ангола глубоко обеспокоена усиливающейся агрессией или угрозой агрессии, направленной против суверенных стран, а также пренебрежением правом всех народов на самоопределение. «Наблюдали с тревогой возвращение авторитарных, расистских и ксенофобских режимов в некоторых странах, странах, которые утверждают, что в них правят демократические и общепринятые ценности», — отметил президент.
«Мы внимательно следим за развитием чувствительной темы, связанной с международными договорами о нераспространении ядерного оружия. В этом плане мы приветствуем недавно начавшийся переговорный процесс, конечной целью которого является надежное и окончательное урегулирование затянувшегося конфликта на Корейском полуострове», — подчеркнул Лоуренсу.