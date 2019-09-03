Президент Афганистана назвал атаку талибов в Кабуле терактом

Взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний. Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что взрыв произошел неподалеку от жилых домов, в которых находились мирные жители, многие здания были повреждены. Согласно последним данным, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 119 получили ранения.