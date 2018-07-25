Прежнее руководство Минтруда было «скромнее»

23 июля Министерство труда сообщило, что в течение первой половины текущего года Государственная служба занятости (ГСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения АР на основе представленных вакансий обеспечила работой 37,613 тысячи безработных и соискателей рабочих мест.

«Помимо этого, за отчетный период текущего года по линии Госслужбы занятости в Дашкесанском, Нафталанском, Габалинском, Исмаиллинском, Шекинском, Хачмазском, Гахском, Губинском и Нефтчалинском районах, а также в Гарадагском районе города Баку, были организованы ярмарки труда. В них в общей сложности 280 частных и государственных учреждений представили соискателям около трех тысяч вакантных рабочих мест», — говорится в сообщении Минтруда (Sputnik.az).

“Безработные не стремятся занимать вакантные рабочие места из – за низкой заработной платы и тяжелых условий труда», — заявил «Зеркало», правовед, специалист по трудовому праву Азер Гулиев.

«Прежнее руководство Министерства труда и социальной защиты населения было поскромнее, и, как правило, заявляло о занятости около 20 тысяч вакансий. Откуда взялись эти 37,613 тысячи рабочих мест?», — задается вопросом правозащитник, руководитель комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

Как отметила Гахраманлы, самым крупным производственным объединением в Азербайджане является компания SOCAR.

«За последнее время эта компания смогла нанять всего 10 тысяч рабочих, с которыми был заключен не трудовой контракт, а договор о выполнении подрядных работ. Это означает, что нанятые работники не имеют права на трудовой отдых и не могут рассчитывать на компенсацию в случае получения травмы», — заявила Мирвари Гахраманлы.

«Ярмарки труда в Азербайджане носят формальный характер», — считает руководитель Лиги трудовых прав Сахиб Мамедов.

По словам Сахиба Мамедова, очень часто информация о предлагаемых вакансиях не соответствует действительности.

«Иногда на ярмарке предлагается вакансия на предприятии, которого давно не существует», — отметил руководитель Лиги трудовых прав.

Мы решили выяснить, действительно ли на ярмарках труда предлагаются вакансии, с низкой оплатой труда. Нас также заинтересовал следующий вопрос: «Правда ли Минтруда предлагает вакансии на предприятиях, которые уже не существуют?».

Ответ на этот вопрос мы попытались получить в Министерстве труда и социальной защиты населения, но, к сожалению, наша попытка связаться с руководителем пресс- службы Минтруда Фазилем Талыблы не увенчалась успехом.

Но нам удалось поговорить с одним из участников этой ярмарки. По словам жителя столицы Рамиля Заманова, он не первый раз приходит на эти ярмарки, организованные Минтруда. Каждый раз с надеждой, что, наконец, найдет работу по специальности. «Первый раз после ярмарки я обратился в Хатаинское управление занятости. Мне задали столько вопросов: сколько лет, какое образование, какими языками владею, знаю ли компьютерные программы и т.д. И знаете, что предложили, поработать фельдшером. У меня экономическое образование, какой из меня фельдшер. В следующее мое обращение была предложена работа жестянщика с зарплатой в 130 манат. Конечно, я отказался. Продолжаю искать. Дело даже не в зарплате, хотя бы по специальности предлагали работу», — рассказал нам Рамиль Намазов.

После всего услышанного от Рамиля, мы не жалеем, что не дозвонились в пресс-службу. Вряд ли сотрудники пресс-службы рассказали бы столько интересного.

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