Презентована интерактивная карта азербайджанских топонимов на территории Армении

В Баку презентовали портал интерактивной карты «Азербайджанские топонимы на территории современной Армении».

Проект был реализован Общественным объединением «Поддержка развитию связей с общественностью» при поддержке министерства спорта и молодежи Азербайджана.

Выступая на презентации руководитель Общественного объединения, координатор проекта Шалала Гасанова отметила, что «на данной онлайн платформе ( www.realmap.az ) представлена истинная панорама топонимов и демографические факты, которые сегодня всячески фальсифицируются в Армении».

400 азербайджанских деревень, существующие на территории современной Армении со средних веков указаны на карте по точным географическим данным. Кликнув по каждой из них, можно получить полную информацию о том, каким было его исконное название (топоним), год его арменизации и численность азербайджанского населения в разные периоды истории до 1918-20 гг.

Комментируя журналистам запуск данной платформы, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Интигам Бабаев отметил, что данный проект поможет донести правду об истории Азербайджана как до молодежи, так и до мировой общественности.

Помимо интерактивной карты на портале существуют различные вспомогательные разделы, такие как «Топонимы», «Население», «Архивные документы». В них можно найти детальную информацию, копии редких документов, а также статистические данные, доказывающие факт геноцида азербайджанцев со стороны армян- дашнаков в 1918-20 гг.