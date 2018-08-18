Превью второго тура премьер-лиги

ТОП-6 прошли свои матчи без потерь, «Арсенал» вновь проиграл «Сити», Кейн не забил в августе, а Моур снова всем недоволен. В общем, первый тур АПЛ прошел без глобальных сюрпризов.

За неделю Де Брюйне успел получить травму и выбыть на 3 месяца, а в Лондоне намечается дерби двух новичков – Сари принимает Эмери. Что еще ждет нас во второй неделе самой зрелищной лиги мира, узнаем совсем скоро.

«Кардифф» – «Ньюкасл»

18 августа, 14:30 стадион «Кардифф Сити», Кардифф. Арбитр встречи – Крейг Поусон.

Прямая трансляция на канале Футбол 2.

Ориентировочные составы:

«Кардифф»: Этеридж – Пельтье, Моррисон, Бамба, Беннетт – Мерфи, Роллс, Артер, Патерсон, Хойлетт – Райд.

«Ньюкасл»: Дубравка – Манкильо, Лассельс, Кларк, Дамметт – Ритчи, Диаме, Шелви, Кенеди – Перес – Рондон.

Травмированы: Гуннарссон – Йедлин, Лежен.

Под вопросом: Зохоре — …

«Тоттенхэм» – «Фулхэм»

18 августа, 17:00, стадион Уэмбли, Лондон. Арбитр встречи — Энтони Тейлор.

Маурисио Почеттино предрекает самый сложный сезон «Тоттенхэм»у за все время своей работы, и с этим сложно не согласиться. «Шпоры» – единственная команда АПЛ, которая не приобрела ни единого футболиста за трансферное окно. Однако, это не должно помешать «Тоттенхэм»у набрать очки в противостоянии с «Фулхэм»ом.

Подопечные Славиши Йокановича пока только начинают привыкать к реалиям английской Премьер-лиги, чем должен воспользоваться «Тоттенхэм».

Забьет ли Харри Кейн свой первый гол в августе? Или же продолжит безголевую традицию?

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис – Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис – Дайер, Дембеле – Лукас Моура, Эриксен, Алли – Кейн.

«Фулхэм»: Фабри – Кристи, Чеймберс, Маршан, Брайан – Кэрни, МакДональд, Сери – Шюррле, Митрович, Сессеньон.

Травмированы: Ваньяма, Картер — Уикерс, Фойт — Моусон.

Под вопросом: Ламела, Роуз, Триппьер, Ономах, Уинкс, Дайер, Лукас Моура – Брайан, Рим, Замбо-Ангисса.

Дисквалифицирован: Одои.

Не сыграет: Сон Хын Мин (в расположении Южной Кореи U-23).

«Вест Хэм» – «Борнмут»

18 августа, 17:00, Олимпийский стадион, Лондон. Арбитр встречи — Стюарт Аттвелл.

Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Пеллегрини строит новую команду, все его предыдущие проекты смотрелись красиво, но на это требовалось время, но у «Вест Хем»а отличный потенциал.

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Нобл, Обьянг – Ярмоленко, Уилшир, Андерсон – Арнаутович.

«Борнмут»: Бегович – Фрэнсис, Кук, Аке, Дэниэлс – Брукс, Гослинг, Кук, Фрейзер – Кинг, Уилсон.

Травмированы: Рид, Лансини, Кэрролл – Станислас.

Под вопросом: Санчес, Арнаутович – Лерма.

Дисквалифицирован: Рико.

«Эвертон» – «Саутгемптон»

18 августа, 17:00, Гудисон Парк, Ливерпуль. Арбитр встречи — Ли Мэйсон.

Обновленный «Эвертон» начал сезон с трудовой ничьи в гостях, дубль сделал новичок Ришарлисон. Смогут ли остальные новобранцы также хорошо влиться в игру команды?

Ориентировочные составы:

«Эвертон»: Пикфорд – Коулмэн, Зума, Кин, Бэйнс – Гуйе, Шнайдерлин – Уолкотт, Сигурдссон, Ришарлисон – Тосун.

«Саутгемптон»: А. Маккарти – Стивенс, Вестергор, Худт, Бертран – Редмонд, Лемина, Ромеу, Армстронг – Остин, Ингз.

Травмированы: Д. Маккарти, Мина – Эльюнусси.

Под вопросом: Бернард, Гомеш, Ришарлисон, Банинжим – Армстронг.

Дисквалифицирован: Ягелка.

«Лестер» – «Вулверхэмптон»

18 августа, 17:00, Кинг Пауэр, Лестер. Арбитр встречи – Майк Дин.

Отлично отыгравшие матч на «Олд Траффорд» «лисы» принимают дома «волков».

Ориентировочные составы:

Лестер: Шмайхель – Перейра, Магуайр, Эванс, Чилвелл – Ндиди, Иборра – Геззаль, Мэддисон, Грей – Варди.

Вулверхэмптон: Патрисиу – Беннетт, Коади, Боли – Доэрти, Моутиньо, Невеш, Отто – Бонатини, Хименес, Жота.

Травмированы: Джеймс – Кавалейру.

Под вопросом: Оказаки, Сеюнджю, Менди – Траоре, Дендонкер.

«Бернли» – «Уотфорд»

19 августа, 15:30, Терф Мур, Бернли. Арбитр встречи — Пол Тирни.

Ориентировочные составы:

«Бернли»: Харт – Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд – Леннон, Корк, Вествуд, Гудмундссон – Вуд, Барнс.

«Уотфорд»: Фостер – Янмаат, Кэткарт, Кабаселе, Холебас – Капу, Дукуре – Перейра, Хьюз – Дини, Грей.

Травмированы: Дефур, Брэди, Хитон, Поуп – Клеверли, Окака.

Под вопросом: … — Деулофеу, Чалоба, Уилмот.

«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд»

19 августа, 15:30, Этихад Стэдиум, Манчестер. Арбитр встречи — Андре Марринер.

Прямая трансляция на канале Футбол 2.

«Манчестер Сити» подходит к матчу против «Хаддерсфилд»а с ужасной новостью – лидер команды Кевин де Брюйне пропустит около трех месяцев из-за травмы. Не стоит лишний раз говорить, как важен бельгиец для команды Пепа Гвардиолы. И найти замену 27-летнему футболисту не выйдет – в АПЛ трансферное окно закрылось еще 9 августа.

Но не все так плохо в составе «горожан». Начал прогрессировать Бернарду Силва, который провел отличный матч против «Арсенал»а туром ранее. Возможно, именно 24-летний португалец возьмет на себя функции де Брюйне, пока тот будет отсутствовать.

Что касается «Хаддерсфилд»а, то игровая форма подопечных Давида Вагнера пока вызывает огромные вопросы. В первом туре «Хаддерсфилд» получил три безответных мяча от «Челси», который сам еще не выглядит слаженным механизмом, а выиграл поединок за счет индивидуальных качеств футболистов.

Сможет ли такой «Хаддерсфилд» противостоять «Манчестер Сити», хоть и без де Брюйне? Маловероятно.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди – Гюндоган, Фернандиньо, Бернарду Силва – Марез, Агуэро, Стерлинг

«Хаддерсфилд»: Хамер – Хадерджонаж, Шиндлер, Конголо, Леве – Муй, Хогг – Парра, Притчард, Диахаби – Мунье.

Травмированы: Данило, Мангала, де Брюйне – Бакуна, Мбенза, Йоргенсен.

Под вопросом: Давид Силва — Уильямс, Дурм, Хогг.

«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»

19 августа, 18:00, Фалмер Стэдиум, Брайтон. Арбитр встречи — Кевин Френд.

Прямая трансляция на канале Футбол 2.

Жозе Моуриньо все еще разочарован, что «МЮ» не сумел заполучить хотя бы центрального защитника до закрытия трансферного окна, но самое время сосредоточиться на текущих исполнителях. Подопечные 55-летнего португальца в прошлом туре обыграли «Лестер Сити», не отходя от своей манеры: забили, отдали мяч сопернику и сумели добить оппонента в заключительные минуты игры. Отойдет ли Моуриньо от этого рисунка игры? Вряд ли.

Первый тур для «Брайтон»а сложился не так хорошо (во всяком случае, с точки зрения результата), как для «МЮ» — подопечные Криса Хьютона уступили «Уотфорд»у, пропустив два безответных мяча. Возьмет ли первые очки в чемпионате «Брайтон» против «МЮ»?

За последние десять матчей «Брайтон» добыл лишь одну победу – как раз против «красных дьяволов». Удастся ли повторить результат, добытый в мае?

Ориентировочные составы:

«Брайтон»: Райан – Монтойя, Даффи, Данк, Бернардо – Джаханбахш, Стивенс, Биссума, Марч – Гросс – Мюррей.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Янг, Байи, Линделеф, Шоу – Фред, Перейра, Погба – Мата, Лукаку, Санчес.

Травмированы: Искьердо Мартинес, Андоне, Бруно – Далот, Рохо, Эррера, Ромеро, Матич, Валенсия

Под вопросом: Монтойя – Лингард.

«Челси» – «Арсенал»

18 августа, суббота, 19:30, Лондон, Стэмфорд Бридж. Арбитр встречи — Мартин Аткинсон.

Прямая трансляция на канале Футбол 2.

Не позавидуешь главному тренеру «Арсенал»а Унаи Эмери. Календарь АПЛ не был благосклонен к нему и приготовил серьезных оппонентов 46-летнему наставнику, который сменил Арсена Венгера, стоявшего у руля клуба на протяжении 22 лет. После «Манчестер Сити», соперником «канониров» станет «Челси», который аналогично обзавелся новым главным тренером. Но, если для «синих» это в порядке вещей, то для «Арсенал»а в новинку.

Прошел всего один тур, а Эмери успел получить порцию критики, как от Тони Адамса – экс-капитана «Арсенал»а, так и от Сэма Аллардайса. В первом случае, по мнению Адамса, «не было замечено тренерской работы», а во втором, по версии Аллардайса, не стоит использовать «глупую тактику с розыгрышем мяча от самых ворот».

Что же, Эмери пока привыкает к реалиям английской Премьер-лиги (в том числе и к активной критике), но уже через неделю пойдут соперники попроще, и тут испанцу будет легче проявить свои тренерские навыки.

Что касается «Челси», то подопечные Маурицио Сарри здорово начали чемпионат, обыграв «Хаддерсфилд» в три мяча. Однако наставник «синих» остался доволен результатом, но не игрой, уточнив один момент: «Хаддерсфилд» был обыгран благодаря индивидуальному таланту игроков, а не тактической организации.

Прошло не так много времени, лишь одна неделя. Маловероятно, что за это время команда смогла бы существенно добавить в тактической организации, но есть два положительных момента: Эден Азар может появиться уже с первых минут, а новичок «синих» Матео Ковачич, как заявил Сарри на предматчевой пресс-конференции, сможет появиться на последние 20-30 минут.

Отметим, что в матче не примет участие Сеск Фабрегас — испанец не залечил травму, но должен вернуться к тренировкам на следующей неделе. Что касается Петра Чеха, то кипер выйдет в основе на поединок против «синих», несмотря на не лучшую игру против «Манчестер Сити».

Ориентировочные составы:

«Челси»: Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Баркли – Педро, Мората, Азар.

«Арсенал»: Чех – Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Лихтштайнер – Рэмзи, Джака, Гендузи – Мхитарян, Обамеянг, Озил.

Травмированы: Фабрегас – Колашинац, Косельни, Мэйтленд-Найлз, Дженкинсон.

Под вопросом: — … Монреаль, Уэлбек.

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