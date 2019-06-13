Претендентов на пост главы Консервативной партии Великобритании стало меньше

Три кандидата выбыли из гонки за кресло лидера Консервативной партии Великобритании и пост премьера страны после первого раунда тайного голосования членов фракции тори в парламенте, не набрав необходимых 5% голосов: экс-представитель Минфина при палате общин Марк Харпер, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом и экс-министр труда и пенсий Эстер Макви, сообщает РИА Новости.

Явным лидером на данный момент является экс-глава МИД Борис Джонсон со 114 голосами, на втором месте – нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант с 43.

Другие кандидаты – министр окружающей среды Майкл Гоув, действующий глава МИД Джереми Ханта, экс-министр по вопросам Brexit Доминика Рааба, министр международного развития Рори Стюарт, глава МВД Саджид Джавид, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок – пока также продолжают борьбу.

Участникам второго тура 18 июня для продолжения борьбы необходимо будет набрать не менее 10% голосов.