Пресс-служба Милли Меджлиса выступила с заявлением

В последние дни в некоторых средствах массовой информации распространена ложная информация о созыве срочной внеочередной сессии Милли Меджлиса в июле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с этим пресс-служба Милли Меджлиса распространила сообщение.

В сообщении говорится: «Заявляем, что ежегодно после окончания весенней сессии для обсуждения законопроектов, включенных в план законодательных работ Милли Меджлиса, а также представленных субъектами законодательной инициативы в летние месяцы созываются внеочередные сессии. Эта внеочередная сессия может продлиться максимум до 15 июля – того как Милли Меджлис уйдет на каникулы. В этом году как и каждый год, была созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса. Законопроекты, включенные в повестку дня сессии, должны быть рассмотрены в трех чтениях.

С целью обеспечения с точки зрения законодательства осуществляемых Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым реформ в экономической, социальной и других областях, в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса уже прошли три заседания. Для завершения этих вопросов на июльских заседаниях пройдут второе и третье чтения законопроектов. Очередные заседания внеочередной сессии предусмотрено провести 9 и 12 июля. Следует особо отметить, что ни в Конституции Азербайджанской Республики, ни во внутреннем Уставе Милли Меджлиса не предусмотрено проведение «срочных» или же «чрезвычайных» сессий.

Милли Меджлис, как и всегда, функционирует в нормальном рабочем режиме, и нет никаких оснований искать что-то необычное в проведении заседания парламента 15 июля.

Пресс-служба Милли Меджлиса вновь обращается к некоторым средствам массовой информации с просьбой не вводить общественность в заблуждение, распространением необоснованной и непроверенной информации».