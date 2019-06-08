Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе, передает  РИА Новости  со ссылкой на местные СМИ.

По ее словам, очень часто силовикам устраивают «провокации», открывая стрельбу из жилых домов, детских садов и других мест, где находятся мирные жители.

Напомним, что ранее Зеленский пообещал, что Вооруженные силы Украины «будут отвечать жестко» на обстрелы в Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Донбассе в результате обстрелов украинскими военными территорий непризнанных республик пострадал  двое мирных граждан.

5 июня стороны конфликта в Донбассе на встрече контактной группы договорились о заключении нового перемирия. Соглашение могут подписать на следующей встрече 19 июня.

| 2019-06-09T02:10:07+00:00 9 июня 2019, 03:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss