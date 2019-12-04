Пресс-секретарь Трампа через Twitter обвинила конгресс в обмане американцев

Конгресс США обманывает собственных избирателей, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в связи с идущими в палате представителей конгресса США слушаниями по импичменту президенту Дональду Трампу.

«Люди этой страны становятся жертвой обмана конгресса, который работает для них же», — написала в Twitter Гришэм в связи с идущими в юридическом комитете палаты представителей конгресса слушаниями по импичменту.

В среду на вопросы конгрессменов отвечают приглашенные демократами профессиональные юристы. Им задают вопросы о том, могут ли являться вменяемые президенту обвинения достаточными для его импичмента.

«Три из четырех «экспертов» на этих шарлатанских слушаниях известны своим предвзятым отношением к президенту Дональду Трампу. Не только у самого президента нет никаких прав в этом процессе, но и приглашенные демократами «свидетели» давно уже составили свое мнение», — написала Гришэм. (РИА Новости)