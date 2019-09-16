ПРЕСС КЛУБ – не возрождает прошлое, а возвращается в будущее

Еще не так давно азербайджанское медиа-пространство напоминало лес после пожара. Но когда «дух леса» жив, то и капли дождя бывает достаточно для возрождения жизни. Несколько журналистов были освобождены из-заключения, «Туран» восстановил свою деятельность, «Зеркало» заработало, «Айна» воспряла. Настало время и для Бакинского Пресс-Клуба.

Клуб появится в нашем изменившемся медиа-пространстве в новом формате. То есть, это будет не возрождение прошлого, а «возврат в будущее». Мир глобализуется, чтобы за ним поспевать, мы также должны расширить границы нашего мышления. И не только мышления. Голоса коллег, с которыми еще вчера работали плечом к плечу, сегодня доносятся из разных уголков мира. Сайт пресс-клуба разрушит границы между нами, попытается саккумулировать потенциал азербайджанских журналистов за рубежом и направить на развитие наших СМИ, на развитие Азербайджана.

Такова наша цель и мы верим, что коллеги отзовутся.

Итак:

Сайт Бакинского пресс-клуба представляет собой платформу, объединяющую азербайджанских медиа-профессионалов, живущих и работающих в других странах, а также иностранных журналистов, проявляющих интерес к Азербайджану. На сайте виртуального Клуба они, конечно, не смогут поговорить с глазу на глаз за чашечкой кофе, но могут общаться на расстоянии, расширить круг знакомств, обмениваться опытом, мнениями. И обязательно получать профессиональную поддержку, конкретную помощь, в которой нуждаются на данный момент.

Мы будем приветствовать каждого, кто «постучится» в дверь нашего Пресс-клуба, при входе в который не спрашивают ни возраст, ни пол, ни национальность; политические взгляды посетителей Клуба настолько же не важны, насколько не имеют значения их гастрономические предпочтения. Важны лишь две вещи: профессия и интерес к Азербайджану. А чтобы полнее удовлетворить этот интерес, для вас на сайте кроме раздела “Форум”, где будет происходить многостороннее общение, есть много других рубрик:

Мероприятия – Вы сможете участвовать на пресс-конференциях, брифингах, встречах, и иных мероприятиях, организованных Клубом, независимо от того, как далеко находитесь от Баку.

Новости — Вы будете в курсе главных событий, происходящих в Азербайджане, в той или иной мере имеющих отношение к вам.

Эксклюзив – Вы ознакомитесь с исследованиями наших сотрудников на самые интересные, важные, но иногда остающиеся вне поля зрения темы, заодно получите темы для собственных материалов.

Карта — Вы будете знать, в какой стране проживают ваши коллеги-соотечественники, где они работают и как с ними установить связь.

Медиатека — Вы сможете получить справки по многим темам, входящим в круг ваших профессиональных интересов: по законам о СМИ, нормативным актам, статистическим данным, последним медиа исследованиям. Вам будет представлен календарь наиболее важных событий года в сфере политики, экономики, культуры, спорта, вы будете иметь доступ к богатой библиотеке, видео архиву, к самым свежим материалам зарубежных СМИ об Азербайджане. Здесь же вы сможете поместить и свои публикации, сюжеты, снимки.

Запрос — Сайт будет оказывать вам посильные услуги. Если нужно получить быстрый ответ на информационный запрос в государственные органы – он будет вашим представителем. Если есть необходимость заранее договориться о встрече или интервью – он будет вашим посредником. Если нужно найти какие-то адреса, установить связи, подготовить материалы, организовать приезд, получить аккредитацию – он будет вашим советником и помощником.

Двери сайта pressklub.az откроются 17 сентября в 12 часов. Вы сможете посмотреть репортаж о презентации на этом же сайте или по интернет каналам партнеров: Ayna TV, Turan ИА, SAMM TV (Швеция), Kanal 13 (Германия).

Мы приглашаем вас к широкому сотрудничеству и ждем предложений (наш email: info.pressklub.az).

С уважением,

Ариф Алиев, Эльчин Шыхлы, Гулу Магеррамли, Мехман Алиев

и коллектив сайта: Айхан Шихлинский, Рауф Оруджев, Айтен Алиева, Эльдар Гулиев,

Ниджат Алиев, Ульвия Шахин, Сабухи Саламов.