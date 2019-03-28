Пресечена продажа опасного для здоровья мяса

Сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД и Агентства пищевой безопасности пресекли продажу 150 килограмм говядины в Имишлинском районе, представляющей серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, сообщает Trend со ссылкой на МВД.

Абсолютно непригодное для употребления мясо было обнаружено во дворе жителя района Азада Зейналова.

Взятые с мяса пробы были направлены в лабораторию Агентства, остальная часть была уничтожена.

Экспертным заключением было установлено, что это мясо крупнорогатого скота, абсолютно непригодно для употребления и является источником серьезной опасности для человеческого здоровья.