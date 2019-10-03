Пресечена попытка ввоза из Барды в Баку непригодного к употреблению мяса

Агентство продбезопасности Азербайджана совместно с сотрудниками министерства внутренних дел 2 октября провели операцию на территории Бардинского района.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе операции в багажнике автомобиля марки Mercedes-Benz с государственным номерным знаком 59-BH-389, принадлежащем жителю села Мамырлы Тертерского района Ахмедову Асафу Рашид оглу, была обнаружена туша крупного рогатого скота.

При предварительном осмотре выяснилось, что на мясо не имелось никаких документов, подтверждающих ее происхождение, согласно органолептическим показателям, мясо было неправильно обескровлено, подверглось бактериологическому загрязнению.

Желающий ввести непригодное к употреблению мясо в Баку сообщил, что об этом его попросил знакомый, житель Бардинского района по имени Арзуман.

Были изъяты образцы с туши общим весом 180 кг и направлены в лабораторию Института продбезопасности Азербайджана. В настоящее время разбирательство по факту продолжается.