Пресечен сбор материальной помощи посредством платежных карт на оккупированных территориях Азербайджана

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) пресекла попытки незаконного сбора средств, а также обслуживания банков на оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении регулятора, сообщает в пятницу Trend.

«Палата выявила факты обслуживания платежных карточек, действующих под брендами международных платежных систем. Кроме того, на официальном сайте так называемого «министерства финансов сепаратистской «НКР», созданного на оккупированных территориях Азербайджана, велся сбор средств. Это нарушает, как суверенитет Азербайджана, так и международные правовые нормы и требования международных карточных систем», — говорится в сообщении.

В связи с этим, специалисты Палаты провели встречу с представителями «Visa Inc.» и «MasterCard Worldwide», на которой до их сведения была доведена необходимость немедленного прекращения оказания услуг на оккупированных территориях с помощью платежных карт с брендами этих организаций.

В результате проведенных комплексных мер и совместной деятельности, на «официальной интернет-странице» так называемого «министерства финансов сепаратистской «НКР»» пресечен сбор материальной помощи посредством платежных карт международных брендов, а также, прием этих платежных карт сетью банкоматов некоторых банков на оккупированных территориях.