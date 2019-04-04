Преподавать в школе можно будет и без педагогического образования?

Учитель – звучит гордо, точнее, должно звучать. Но сейчас престиж этой профессии заметно упал, и в учителя все больше идут просто, потому что баллы в педагогических вузах ниже, чем во многих других. Ежегодно наша страна выпускает огромное количество педагогов, но при этом в русском секторе в столице, а также в регионах Азербайджана наблюдается острая нехватка учителей. Большая часть оканчивает педагогический факультет просто ради диплома о высшем образовании, а потом эти люди идут работать совсем в другие сферы — не такие нервные и лучше оплачиваемые.

Сейчас в средних учебных заведениях работают, как правило, грамотные педагоги старой школы, которым скоро на пенсию и новые кадры, часто имеющие о преподаваемом ими предмете весьма поверхностные сведения. Нет, конечно, и среди молодежи есть квалифицированные учителя, но их меньше, чем хотелось бы.

Нужно, наконец, что-то предпринять, чтобы отечественное образование окончательно не скатилось в тартарары. Чаще всего говорят о необходимости повышения квалификации педагогов, их лицензировании. Но Министерство образования, похоже, посчитало, что нужно действовать более радикально, и удивило общественность сообщением о том, что в обозримом будущем в Азербайджане к педагогическому процессу в общеобразовательных школах могут быть привлечены и лица без педагогического образования. Об этом сообщил Trend завотделом по человеческим ресурсам минобразования Эшги Багиров. По его словам, уже разработан проект «Правил занятия педагогической деятельностью».

«Они подготовлены на основании изменений к закону «Об образовании», которые уже представлены на рассмотрение правительства», — сказал завотделом.

Э.Багиров отметил, что в случае утверждения законопроекта к педагогическому процессу в общеобразовательных школах смогут быть привлечены и лица без педобразования.

Мы уже привыкли к тому, что нововведения в образовательной системе часто бывают, мягко говоря, странными. При этом их то принимают, то упраздняют, вводя другие, которые не намного лучше. Складывается ощущение, что над школьниками проводят какой-то эксперимент.

За разъяснениями мы обратились в Министерство образования, где новость # подтвердили, но заявили, что говорить о каких-то подробностях по этому поводу пока слишком рано. Сначала законопроект должен быть рассмотрен Кабинетом Министров.

Эксперты, к которым мы обратились в попытке понять, что кроется за этой новостью, похожей скорее на первоапрельскую шутку, выразили искреннее недоумение по поводу данного сообщения.

Так, как рассказал # эксперт в области образования Надир Исрафилов, он эту новость видел, и она его удивила.

«Впрочем, толком ничего не сказано, не раскрыты подробности, потому у людей возникают вопросы. Вообще, в последнее время такие непонятные сообщения не редкость. Я о том, что объявляют о возможности внедрения того или иного новшества, но при этом их суть остается неясна. Презентуя нововведение, необходимо вместе с этим рассказать и о механизме его работы, а то общественность попросту не знает, что думать и как реагировать», — говорит он.

По его словам, например, раньше на должность директора школы мог претендовать любой педагог, имеющий более пяти лет педагогического стажа. Сейчас же директором может работать и человек, который до этого занимал управленческую должность. Он предположил, что речь в новости идет как раз об управленцах.

Эксперт отметил, что, например, в Азербайджанской Дипломатической Академии есть факультет «Управление образованием», и те, кто его оканчивают, безусловно, могут работать на управленческих должностях в системе образования.

«Но человек без педагогического образования не может работать в школе учителем. Это просто нереально. Конечно, с принятием закона «Об общем образовании» в школах может стать больше тех, кто не имеет педагогического образования. Это связано с возможностью средних учебных заведений заниматься предпринимательством. Например, в стенах школы могут открыть курсы кулинарии или кройки и шитья, и совсем не обязательно, чтобы те, кто будут их вести, имели педагогическое образование», — говорит Н.Исрафилов.

По его словам, вообще в последнее время много неопределенности в нововведениях. Взять ту же предпринимательскую деятельность. Непонятно, какие именно услуги можно предоставлять в стенах школы, нет конкретного перечня.

Непонятен и момент с ведением школами подсобных хозяйств. Как говорит Н.Исрафилов, есть средние учебные заведения, которые обладают значительной территорией, но можно ли будет там, скажем, сажать овощи, и если да, где и кто их потом будет реализовывать? В общем, вопросов по традиции больше, чем ответов.

В свою очередь, профессор БГУ Шахлар Аскеров также заявил #, что единственный вариант, который приходит в голову, это то, что речь идет об административном управлении. По его словам, в системе образования много должностей, где нужны люди, разбирающиеся в нем. Но разговор, по его убеждению, не может идти о педагогах, ведь невозможно, чтобы человек без педагогического образования учил школьников.

Станет ли в нашей стране невозможное возможным, скоро будет видно, а пока остается только ждать.