Премьера Зеландии предупредили о теракте заранее

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила «манифест» обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до теракта, сообщает издание The Guardian.

«Я одна из примерно 30 человек, получивших манифест, который был разослан за девять минут до атаки», — приводит издание слова Ардерн, пишет korrespondent.net.

По ее словам, в сообщении не содержалось каких-либо деталей или указаний на конкретное место происшествия. Она отметила, что в течение двух минут информация была передана службам безопасности. Премьер-министресса указала, что ознакомилась с выдержками из этой рассылки, их содержание вызывало серьезное беспокойство.

По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.