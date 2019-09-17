Премьер Японии заявил, что в конце сентября встретится с президентом Ирана

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во вторник на заседании руководства правящей в стране Либерально-демократической партии, что в конце этого месяца проведет переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

По данным агентства Kyodo, глава японского правительства намеревается обсудить с иранским президентом ситуацию на Ближнем Востоке.

12-13 июня Абэ посещал с официальным визитом Иран, в ходе которого встретился с Роухани и духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Глава японского правительства неоднократно подчеркивал, что хотел бы выступить посредником в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном.(ТАСС)