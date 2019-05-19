Премьер Японии призвал к «откровенным переговорам» с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет провести «откровенные переговоры» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в воскресенье, 19 мая, пишет агентство «Киодо»».

С таким призывом Абэ выступил в ходе встречи с японцами, членов семей которых якобы похитили северокорейские спецслужбы. В настоящий момент он еще не предложил предварительные условия переговоров, сообщает РЕН ТВ.

4 мая Пхеньян запустил ракету малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР. Отмечается, что было произведено неcколько пуcков в направлении Японского моря, ракеты пролетели от 70 км до 200 км. В Японии подчеркнули, что ракеты не достигли  исключительной экономической зоны страны. 5 мая КНДР провела военные учения  с использованием тактических управляемых ракет.

25 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры  с Ким Чен Ыном во Владивостоке. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. После встречи Путин заявил, что  разделяет  позицию Соединенных Штатов относительно денуклеаризации Северной Кореи, но для начала этого процесса Пхеньяну нужны гарантии безопасности (iz.ru)

| 2019-05-19T14:00:39+00:00 19 мая 2019, 14:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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