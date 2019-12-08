Премьер Украины рассказал, в чем состоит план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сценарий реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в субботу заявил, что Совет утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет в данный момент рассматриваться как основной.
«План «А» состоит в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем. Чтобы двигаться к миру, при этом отстаивая национальные интересы. Ни о какой сдаче интересов в сенсе отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речи принципиально. Крым и Донбасс — это территория Украины и там живут украинцы», — сказал премьер в воскресенье в эфире телеканала «1+1».
| 2019-12-09T00:06:21+00:00 9 декабря 2019, 03:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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