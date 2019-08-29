Премьер Украины представил в Раде состав кабмина

Верховная рада утвердила в четверг новое правительство Украины в составе 15 министров и двух вице-премьеров. За него проголосовали 281 депутат при 226 необходимых.

Число министерств было сокращено на три. Были объединены министерства энергетики и экологии, а также министерства экономики и аграрной политики. Также министерство по делам молодежи и спорта было объединено с министерством культуры.

Из прежнего состава кабинета свой пост главы МВД сохранил Арсен Аваков.

Ранее назначенный 29 августа на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховной рады состав своего кабинета.

Дмитрий Кулеба был предложен на пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Михаил Федоров — на пост вице-премьера — министра цифровой трансформации.

Тимофей Милованов предложен на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Оксана Маркарова — министра финансов; Алексей Оржель — министра энергетики и защиты окружающей среды Украины; Владислав Криклий — министра инфраструктуры; Алена Бабак — министра развития общин и территорий; Анна Новосад — министра образования и науки; Зоряна Скалецкая — министра здравоохранения; Владимир Бородянский — министра культуры, молодежи и спорта; Юлия Соколовская — министра социальной политики; Арсен Аваков — министра внутренних дел; Оксана Коляда — министра по делам ветеранов, а также неподконтрольных территорий; Дмитрий Дубилет — министра Кабинета министров; Денис Малюська — министра юстиции.

Ранее Рада по представлению президента утвердила Вадима Пристайко министром иностранных дел и Андрея Загороднюка — министром обороны.

(ТАСС)