Премьер Украины надеется удержаться на своем посту пять лет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рассчитывает возглавлять правительство на протяжении ближайших пяти лет, уверен, что его команда сможет показать результат, сообщает РИА Новости.

Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Алексеем Гончаруком.

«Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет и по результатам этих пяти лет сможет позволить себе, построив нормальные институции, воспитав порядочных и честных государственных служащих, уйти дальше реализовывать себя в других сферах», — сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Он также ушел от ответа на вопрос, видит ли он себя в будущем кандидатом на пост президента страны. «Еще год назад если б меня спросили, хочешь ли ты быть премьер-министром, я, скорее всего, сказал бы нет», — сказал Гончарук.