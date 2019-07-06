Премьер Пакистана принял предложение Путина посетить Россию

Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял предложение президента РФ Владимира Путина посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала, Путин пригласил премьера Пакистана посетить РФ во время беседы на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Бишкеке в июне.

Ранее сообщалось, что Путин также пригласил приехать на Восточный экономический форум премьер-министра Индии Нарендру Моди.