Премьер Пакистана принял предложение Путина посетить Россию

Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял предложение президента РФ Владимира Путина посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала, Путин пригласил премьера Пакистана посетить РФ во время беседы на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Бишкеке в июне.

Ранее сообщалось, что Путин также пригласил приехать на Восточный экономический форум премьер-министра Индии Нарендру Моди.

| 2019-07-06T14:53:52+00:00 6 июля 2019, 15:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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