Премьер Пакистана предупредил о возможности крупного кризиса в Кашмире

Премьер-министр Пакистана Имран Хан предупредил о возможности нового крупного кризиса с беженцами из-за действий Индии в Кашмире.

«Мы должны осознавать, что нам грозит новый кризис в Кашмире. Мир должен понимать, что цель заключается в изменении демографии Кашмира, чтобы мусульманское большинство стало меньшинством. Если провозглашенная Индией цель заключается в этом, то вполне вероятно, что мы столкнемся с новым кризисом беженцев, на фоне которого остальные кризисы покажутся незначительными проблемами», — сказал он, выступая во вторник на официальном открытии в Женеве Глобального форума по вопросам беженцев. (РИА Новости)