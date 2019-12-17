Премьер Пакистана предупредил о возможности крупного кризиса в Кашмире

Премьер-министр Пакистана Имран Хан предупредил о возможности нового крупного кризиса с беженцами из-за действий Индии в Кашмире.

«Мы должны осознавать, что нам грозит новый кризис в Кашмире. Мир должен понимать, что цель заключается в изменении демографии Кашмира, чтобы мусульманское большинство стало меньшинством. Если провозглашенная Индией цель заключается в этом, то вполне вероятно, что мы столкнемся с новым кризисом беженцев, на фоне которого остальные кризисы покажутся незначительными проблемами», — сказал он, выступая во вторник на официальном открытии в Женеве Глобального форума по вопросам беженцев. (РИА Новости)

| 2019-12-17T20:33:06+00:00 18 декабря 2019, 01:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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