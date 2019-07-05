Премьер – на Запад, спикер – на Восток

Все помнят, как в июне политическая жизнь Молдовы стала неожиданно бурной. В стране вдруг появились два парламента, за власть боролись три влиятельные группы. В итоге предыдущее правительство уступило власть коалиции, в которую вошли прозападный блок Майи Санду – Андрея Нэстасе ACUM и пророссийская Партия социалистов (ПСРМ) президента Молдовы Игоря Додона и ее председателя (а теперь уже и спикера парламента) Зинаиды Гречаны.

Формально эта коалиция основана на реализации Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, подписанного в 2014 году. Ранее ПСРМ не упускала случая покритиковать это соглашение, но новый премьер-министр Санду подчеркивает, что по-прежнему поддерживает его, и теперь уже социалисты предпочитают на эту тему помалкивать. При этом партия Додона открыто выступает за пророссийский курс, но Санду очень критически относится к Москве и осознает заинтересованность Кремля в сохранении влияния в регионе. По ее словам, коалиция с партией Додона – не самое лучшее решение, но это было «единственным способом освободить Молдову от власти олигархов».

Напомним, бывшая правящая Демократическая партия, возглавляемая олигархом Владом Плахотнюком, отказывалась передавать власть после того, как Санду была избрана премьер-министром. Тупиковая ситуация разрешилась спустя неделю — Плахотнюк под давлением Запада и Москвы покинул Молдову на своем частном самолете, а Верховный суд страны отменил свое предыдущее решение о признании правительства Санду незаконным.

Кстати, это стало первым в истории случаем, когда ЕС, США и Россия договорились о совместных политических действиях в Восточной Европе.

Но, тем не менее, это не отменяет сомнений в долговечности созданной право-левой коалиции. Стоит только обратить внимание на то, куда ездили в последние дни и что там говорили нынешние первые лица Молдовы.

Премьер-министр Майя Санду посетила Румынию, а затем отправилась в Брюссель, где встретилась с главой Евросовета Дональдом Туском, еврокомиссаром Йоханнесом Ханом и с представителями НАТО.

Во время разговора с Туском Санду, прежде всего, заверила европейского чиновника в том, что Молдова не свернет с выбранного пути в Европу и будет выполнять все обязательства, прописанные в Соглашении об ассоциации Молдовы и ЕС. А также пообещала, что новое правительство Молдовы будет соблюдать основные права граждан, укреплять демократические принципы, бороться с коррупцией и обеспечивать прозрачность рыночной экономики.

На встрече с еврокомиссаром по политике добрососедства и расширения Йоханнесом Ханом Санду рассказала о тех действиях, которые уже предприняло новое правительство для реализации программы реформ. Также обсуждался главный для Молдовы вопрос – возобновление программы помощи ЕС.

«Европейский путь Молдовы – краеугольный камень в построении демократического государства. В прошлом Молдова не воспользовалась в достаточной мере поддержкой партнеров. Но сейчас мы просим не увеличения финансовой помощи, мы просим полной поддержки в демократических преобразованиях», – заявила молдавский премьер.

Санду верит, что теперь все изменится. По ее словам, новый кабинет «не будет принимать решений, которые противоречили бы обязательствам перед ЕС и США».

А комиссар Хан особо оценил тот факт, что первые свои визиты Санду совершила в Бухарест и Брюссель, что, по его мнению, показывает «ориентирование Молдовы на Евросоюз и в целом на Запад».

Тут он, конечно, прав. Но только отчасти.

Потому что в это же самое время председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаны принимала участие в работе форума «Развитие парламентаризма» в Москве. Где, выступая с трибуны, заявила, что теперь, после смены власти, Молдова возобновит свое полноценное сотрудничество в рамках СНГ. «Прежняя власть заблокировала участие нашей страны в Межпарламентской ассамблее СНГ. Мы хотим вернуться к этой важной для нас международной платформе», – подчеркнула спикер. А потом еще встретилась с главой комитета по делам СНГ Госдумы РФ Леонидом Калашниковым, и стороны выразили надежду, что молдавско-российское сотрудничество будет крепнуть и развиваться.

Не остался в стороне и президент Молдовы Игорь Додон. Он заявил журналистам, что рассчитывает до середины августа встретиться с руководством России и обсудить предоставление скидки на газ.

Как тут одно сочетается с другим, понять сложно. Ведь рано или поздно, а Кишиневу придется определяться с основным ориентиром во внешней политике. И выбор этот может обернуться непредсказуемыми последствиями. Потому что, как ни крути, а реальность такова – симпатии электората Молдовы поделены примерно поровну между Москвой и Западом, и когда эти настроения дадут крен в ту или другую сторону, не знает сегодня никто.