Премьер Молдовы поблагодарил папу Римского

Премьер Молдовы Павел Филип поблагодарил папу Римского Франциска за гуманитарную и социальную поддержку республики с помощью благотворительных организаций, сообщила в субботу пресс-служба молдавского кабмина.

Премьер Молдовы совершил двухдневный визит в румынский город Яссы, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных апостольскому визиту папы Римского.

«Премьер-министр пожал руку папе Франциску, отметив, что для него большая честь быть среди паломников, пришедших поприветствовать святого понтифика. Премьер выразил также благодарность за гуманитарное и социальное участие Римско-католической церкви в Республике Молдова, в том числе посредством благотворительной миссии Caritas-Moldova и фонда Regina Pacis», — отмечено в сообщении.

| 2019-06-02T14:59:52+00:00 2 июня 2019, 15:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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