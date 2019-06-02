Премьер Молдовы поблагодарил папу Римского

Премьер Молдовы Павел Филип поблагодарил папу Римского Франциска за гуманитарную и социальную поддержку республики с помощью благотворительных организаций, сообщила в субботу пресс-служба молдавского кабмина.

Премьер Молдовы совершил двухдневный визит в румынский город Яссы, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных апостольскому визиту папы Римского.

«Премьер-министр пожал руку папе Франциску, отметив, что для него большая честь быть среди паломников, пришедших поприветствовать святого понтифика. Премьер выразил также благодарность за гуманитарное и социальное участие Римско-католической церкви в Республике Молдова, в том числе посредством благотворительной миссии Caritas-Moldova и фонда Regina Pacis», — отмечено в сообщении.