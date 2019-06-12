Премьер Молдавии требует прекратить санкции против полицейских, признавших новую власть

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала прекратить санкции в отношении сотрудников полиции, которые признали новою власть. В ходе брифинга в среду она предупредила, что отправленный в отставку с поста главы Генерального комиссариата полиции Александр Пынзарь предстанет перед законом.

«Призываю гражданина Пынзаря и всех тех, кто преднамеренно нарушает конституцию и выполняет незаконные приказы, прекратить нарушение общественного порядка. <…> Любой сотрудник имеет право отказаться выполнять приказы, которые он считает незаконными», — сказала премьер.

«Хочу напомнить, что выше всего конституция, а решения Конституционного суда не могут противоречить основному закону», — высказала Санду свою позицию в конфликте между политиками. Лидер Партии действия и солидарности призвала своих сторонников не выходить на акции протеста. «Мы предпримем все возможности решить конфликт мирным путем», — сказала Санду.

Как прокомментировал в среду журналистам «ТВ-8» Пынзарь, в отношении шести сотрудников одного из управлений Национального инспектората расследований было начато служебное расследование. «Теперь он вне законного поля, поэтому должны передать дела», — отметил он. На место конфликта также прибыл новый вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе, который вступил в перепалку с подчиняющимся новому правительству руководителем полиции.