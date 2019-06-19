Премьер Молдовы потребовала приостановить процесс приватизации в стране

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду считает, что приватизация последних лет происходила в республике с нарушениями, поэтому она потребовала приостановить сделки, которые находятся в процессе. На своей странице в Facebook в среду глава правительства также объявила о планирующейся отставке директора Агентства публичной собственности (АПС) Владимира Балдовича.

«Прошу АПС найти легальный способ, чтобы временно приостановить сделки по приватизации, которые находятся в процессе. <…> Балдович будет отправлен в отставку на следующем заседании правительства», — написала Санду.

Она также проинформировала, что парламент создал специальную комиссию, которая проверит контракты по приватизации начиная с 2013 года. В частности, под подозрение попал Кишиневский международный аэропорт, авиакомпания Air Moldova, а также госпредприятие «Автовокзалы и автостанции», уточнила Санду. По ее словам, после заявления Демократической партии Молдовы (ДПМ) об уходе в оппозицию 14 июня на продажу были выставлены многие другие объекты, ряд из которых — по заниженной стоимости.(ТАСС)