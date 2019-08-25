Премьер-министры четырех восточногерманских земель выступили за формат G8

Премьер-министры восточногерманских земель — Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии — выступили за возвращение к формату G8 с участием РФ, пишет Welt am Sonntag.

Как заявил премьер Саксонии Михаэль Кречмер, в том, что касается отношений с Россией, «мы на востоке чувствительнее, чем на западе».

Премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф добавил, что нет особого смысла в санкциях и в ограничении диалога с РФ — ограничительные меры «нанесли вред восточногерманской экономике, но не привели к улучшению ситуации на Украине». Его точку зрения поддерживает премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов.

При этом против возвращения к G8 выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас, который заявил, что пока не решится ситуация с Крымом и восточной Украиной, «то не произойдет никакого движения и в этом вопросе».

24 августа на саммите G7, который открылся во французском Биаррице, обсуждалась  возможность возвращения к формату G8, но подробности не раскрывались.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель  и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляли, что для возвращения России в группу надо будет выполнить определенные условия (lenta.ru)

| 2019-08-25T14:41:03+00:00 25 августа 2019, 14:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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