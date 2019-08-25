Премьер-министры четырех восточногерманских земель выступили за формат G8

Премьер-министры восточногерманских земель — Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии — выступили за возвращение к формату G8 с участием РФ, пишет Welt am Sonntag.

Как заявил премьер Саксонии Михаэль Кречмер, в том, что касается отношений с Россией, «мы на востоке чувствительнее, чем на западе».

Премьер Бранденбурга Дитмар Войдке отметил, что Европе и США необходимо как можно больше диалога с Россией.

Премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф добавил, что нет особого смысла в санкциях и в ограничении диалога с РФ — ограничительные меры «нанесли вред восточногерманской экономике, но не привели к улучшению ситуации на Украине». Его точку зрения поддерживает премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов.

При этом против возвращения к G8 выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас, который заявил, что пока не решится ситуация с Крымом и восточной Украиной, «то не произойдет никакого движения и в этом вопросе».

24 августа на саммите G7, который открылся во французском Биаррице, обсуждалась возможность возвращения к формату G8, но подробности не раскрывались.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляли, что для возвращения России в группу надо будет выполнить определенные условия (lenta.ru)