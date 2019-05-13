Премьер-министр Японии посетит Китай во второй половине года

Правительства Японии и Китая прорабатывают возможность организации визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Пекин во второй половине текущего года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.

По ее сведениям, поездка может пройти в августе или декабре. Китайская сторона хочет в августе провести трехстороннюю встречу с участием Абэ, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, однако в Токио хотят сдвинуть ее на более поздний срок из-за загруженного графика главы правительства, который должен в том же месяце присутствовать на саммите лидеров G7 во Франции. В качестве альтернативной даты проведения встречи рассматривается конец года.

Как ожидается, Си Цзиньпин посетит Японию в июне, когда в Осаке пройдет саммит G20. Тем не менее японская сторона после этого хочет пригласить его приехать в Японию еще раз с государственным визитом, предусматривающим аудиенцию у императора. Для того, чтобы соблюсти очередность, Абэ необходимо перед этим посетить Китай.

Последний раз Абэ посещал КНР в октябре прошлого года. Тогда он встретился с премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Обе стороны выступили за усиление координации взаимных позиций по проблеме Корейского полуострова, выразив готовность наращивать сотрудничество путем снятия торгово-экономических ограничений и усиления партнерских контактов на рынках третьих стран, в том числе России.