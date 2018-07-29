Премьер-министр Венгрии Орбан критикует «недемократичную» Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляющий правые националистические силы, подверг резкой критике то, что он назвал «недемократическими» государствами Западной Европы. «На Западе существует либерализм, но демократии там нет», – сказал Орбан на встрече этнических венгров во время поездки в Румынию. Он сказал, что цензура «стала обычной практикой» в Западной Европе и что эти страны наложили на себя «ограничения свободы слова».

Орбан назвал Еврокомиссию «символом неудачи». По его словам, на выборах в Европейский парламент в следующем году будет доминировать «одна серьезная общая тема – иммиграция». Орбан призвал правые партии объединить силы, чтобы «сосредоточить все внимание на европейских выборах 2019 года» и поставить миграцию на первое место в повестке дня.

По его словам, «христианская демократия не либеральна … Это нелогично, если хотите». Он сказал, что политическая элита ЕС не смогла защитить Европу от мусульманской иммиграции, пишет Радио Свобода. В апреле партия Виктора Орбана «Фидес» победила на выборах в парламент, и он занял пост главы правительства третий срок подряд. Орбан занимал ведущую роль среди лидеров Евросоюза, выступающих против иммиграции. Венгрия построила заграждение на границе и приняла ряд законов против мигрантов, а также выступила против деятельности мигрантских организаций.

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