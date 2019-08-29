Премьер-министр сложил полномочия

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о сложении полномочий его правительства во время первого пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва в четверг, 29 августа.

«Уважаемые народные депутаты, дорогие украинцы, согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины», — заявил Гройсман.

Он пожелал Верховной Раде успехов, сообщает korrespondent.net.

При этом временный председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что правительство продолжит исполнять обязанности в текущем состоянии до назначения нового.