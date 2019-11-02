Премьер-министр Пакистана: оппозиции не будет предоставлена амнистия

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о готовности поддержать участников «Марша освобождения» (общенациональный манифест против премьер-министра и его правительства) продовольствием, но исключил вариант предоставления амнистии оппозиционерам. Об этом в пятницу сообщает газета Doon.

«Ушли те дни, когда к власти можно было прийти, прикрываясь исламом, — заявил Имран Хан. — Это новый Пакистан». «Вы [оппозиция] можете протестовать так долго, как пожелаете, — отметил он. — Когда у вас закончатся продукты, мы пришлем продовольствие, но вы не можете рассчитывать на новый Указ о национальном примирении».

Указ о национальном примирении был издан в 2007 году тогдашним президентом Пакистана Первезом Мушаррафом. Этот документ предусматривал снятие обвинения в коррупции со всех политических деятелей, находившихся у власти с 1988 по 1999 год и преследуемых по обвинениям в коррупции. Законопроект положил начало примирению основных политических партий Пакистана и позволил вернуться лидерам «Пакистанской мусульманской лиги» (фракция Наваза, ПМЛ-Н) и Пакистанской народной партии (ПНП) из-за рубежа. В 2009 году Верховный суд Пакистана отменил действие указа и повторно возобновил дела в отношении многих пакистанских политиков, среди которых, в частности, значился один из лидеров и создатель ПНП Асиф Али Зардари.