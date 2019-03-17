Премьер-министр Новой Зеландии пообещала ужесточить законы об оружии и усилить охрану в мечетях

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что в мечетях в часы работы будет дежурить полиция. Кроме того она пообещала внести изменения в законы об обращении с оружием, детали которых будут обсуждаться в понедельник, передает Reuters. По ее словам, стрельбу в одной из мечетей открыл мужчина с автоматическим оружием в армейской форме, который имел разрешение на оружие. Во время атаки он вел прямую трансляцию происходящего в Facebook. Власти официально назвали нападение на мечети терактом. Также Джасинда Ардерн пояснила, что получила манифест, который разослал Брентон Таррант по 30 адресам, за несколько минут до нападения на мечети.

«Я была одним из более чем 30 получателей манифеста, который был разослан за девять минут до нападения. В нем не было указано места атаки, оно не содержало конкретных деталей»,— сказала она, добавив, что письмо было отправлено службам безопасности в течение двух минут после получения, передает kommersant.ru.

Родственникам погибших пообещали сегодня начать выдавать тела погибших. «Прежде чем это произойдет, мы должны абсолютно четко определить причину смерти и подтвердить их личность»,— сказал комиссар полиции Майк Буш, пообещав закончить все процедуры к среде. По исламским традициям, похороны должны проходить как можно скорее после смерти, обычно в течение 24 часов. Майк Буш также рассказал, что Брентон Таррант пока единственный человек, которому предъявлено обвинение в нападении на мечети. Остальные подозреваемые, которых задержала полиция оказались непричастны к атаке. По словам комиссара, Брентон Таррант не имел криминальной истории и не был в списках наблюдения в Новой Зеландии или Австралии.

Он также пояснил, что общее число погибших при нападении на мечети достигло 50 человек — еще одно тело было найдено в мечети Аль-Нур. Всего в этой мечети, таким образом, было убито 42 человека, семь человек были убиты в мечети Линвуд, и еще один человек умер позже в больнице. Возраст погибших составляет от трех до 77 лет, среди которых четыре женщины.

В Facebook сообщили, что за первые 24 часа было удалено 1,5 млн видео с атакой на мечети, из которых более 1,2 млн видео были заблокированы еще при загрузке.