Премьер-министр Монтенегро прибыл в Азербайджан с официальным визитом

23 июня премьер-министр Монтенегро Душко Маркович прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы правительства Монтенегро был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Монтенегро Душко Марковича в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Гасанов и другие официальные лица.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Монтенегро.

| 2019-06-23T22:42:46+00:00 23 июня 2019, 22:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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