Премьер-министр Ливана намерен сегодня подать в отставку

Премьер-министр Ливана Саад Харири выступит во вторник с обращением, в котором объявит о своем уходе в отставку с поста главы коалиционного кабинета. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на правительственные источники.

По его информации, Харири не удалось договориться с президентом Ливана Мишелем Ауном и партнерами по парламентским фракциям о перестановках в кабинете, которые бы удовлетворили требования участников протестного движения в Бейруте.

В понедельник глава Центробанка Ливана Риад Саляме заявил телеканалу CNN, что экономику республики «настигнет коллапс, если в считанные дни не будет найдено решения, которое восстановит доверие граждан к государству».

Заявление главного банкира страны прозвучало на фоне продолжающихся с 17 октября массовых акций протеста, парализовавших Ливан. Демонстранты требуют отставки правительства Харири, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

На прошлой неделе они отвергли предложение Мишеля Ауна о вступлении в конструктивный диалог с властями и выдвинутый кабинетом антикризисный план реформ. (ТАСС)