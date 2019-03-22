Премьер-министр Канады извинился за шоколадки

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за нарушение правил парламента. Об этом передает CTV News.

Представитель оппозиционной Консервативной партии Скотт Рид уличил главу правительства в том, что тот ел на заседании. Инцидент произошел 20 марта во время ночного голосования по бюджету в палате общин.

Рид отметил, что несколько человек, включая министра обороны и премьер-министра, тайно ели, несмотря на запрет. Политику показалось, что перекусом стал бейгл.

Согласно правилам приличия, членам парламента во время заседаний разрешено употреблять только воду, но не другие напитки и еду. «Премьер-министр уже запятнал парламент коррупцией, не нужно его пятнать еще и горчицей», — сказал представитель оппозиции.

В ответ на обвинение Трюдо признал, что он ел и нарушил регламент. «Я прошу прощения. Это была шоколадка, и я извиняюсь», — сказал премьер.

7 февраля телерадиокомпания CBC/Radio-Canada писала, что Трюдо является одним из подозреваемых в давлении на бывшего министра юстиции Джоди Уилсон-Рейболд. Указывалось, что ее пытались заставить прекратить уголовное расследование в отношении самой крупной строительной корпорации Канады SNC-Lavalin.

 

| 2019-03-22T20:40:58+00:00 22 марта 2019, 23:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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