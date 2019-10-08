Премьер-министр Грузии завтра посетит Азербайджан

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 октября совершит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, это будет первым визитом Г.Гахария на должности премьер-министра.

Глава правительства Грузии проведет в Азербайджане ряд встреч, на которых обсудят грузино-азербайджанские отношения и вопросы углубления двусторонних связей.

Согласно информации, распространенной пресс-службой премьер-министра Грузии, первые визиты Г.Гахария в качестве премьер-министра будут в соседние страны: «Сначала премьер-министр посетит страны-партнеры, представляющие важное значение во внешней политике и торгово-экономической сфере».

После Азербайджана запланированы визиты главы правительства в Армению, а затем в Турцию.

Отметим, что Г.Гахария назначен на должность премьер-министра Грузии 8 сентября.