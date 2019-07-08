Премьер-министр Грузии осудил нецензурные выражения ведущего Rustavi-2

Нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Rustavi-2 Георгия Габунии в адрес руководства России носят провокационный характер и содержат огромную опасность. Об этом говорится в воскресном заявлении премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, опубликованном на его странице в Facebook.

«То, что сегодня увидело грузинское общество в эфире Rustavi-2, является категорически неприемлемым. Я это обращение однозначно оцениваю как провокацию, послание, содержащее огромную опасность, направленное против мира и безопасности Грузии. Уверен, что все граждане и друзья Грузии не примут эту авантюру, все здравомыслящие люди оценят этот факт как политически очень опасное проявление», — говорится в заявлении премьера.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче «Постскриптум» больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Резкой критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия.

| 2019-07-08T00:15:58+00:00 8 июля 2019, 07:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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