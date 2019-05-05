Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе о границе с Азербайджаном

В комиссию, которая будет создана для определения границы с Азербайджаном, войдут представители всех государственных структур и процесс делимитации и демаркации начнется.

Об этом в эфире телеканала «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Он отметил, что процесс определения границы очень сложный и требует большого труда:

«Я очень хорошо осознаю, что это очень эмоциональная тема для грузин. Призываю всех избегать непроверенных данных. Грузия и Азербайджан являются друзьями и партнерами. Мы решим этот вопрос».