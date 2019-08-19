Премьер-министр Дании сообщила, что в стране ожидают визита Трампа

Дания готовится к визиту президента США Дональда Трампа 2-3 сентября, несмотря на то, что он пока окончательно не подтвердил, что приедет в Копенгаген. Об этом в интервью Датскому радио в понедельник сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.

«Мы ожидаем визита президента США и находимся в процессе подготовки. Я действительно с нетерпением жду визита. Соединенные Штаты — наш самый важный союзник в политике безопасности», — отметила премьер.

Сам Трамп пока не подтвердил то, что точно приедет в Данию. «Я собираюсь поехать туда. Я полностью не уверен, но может быть. Мы собираемся в Польшу, а затем, возможно, заедем в Данию», — сказал Трамп в воскресенье на пресс-конференции в Нью-Джерси.

Там он также подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии. Комментируя публикацию газеты The Wall Street Journalотносительно того, что он обсуждал данную тему с советниками, Трамп сказал: «Идея была упомянута, и я сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно». «По своей сути это крупная сделка по приобретению недвижимости», — сказал Трамп.

Власти Гренландии и Дании в свете публикации The Wall Street Journal заявили, что Гренландия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается.(ТАСС)