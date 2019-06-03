Премьер-министр Бахрейна разрешил компаниям с иностранным капиталом добывать нефть и газ

Премьер-министр Бахрейна и дядя короля принц Халифа бен Салман Аль Халифа издал указ, согласно которому компаниям с иностранным капиталом разрешается добыча нефти и природного газа на территории королевства, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное информационное агентство островного государства BNA.
«Компаниям с иностранным капиталом разрешается владеть 100% деятельности по добыче нефти и природного газа в королевстве Бахрейн», — цитирует агентство документ.
Согласно заявлению, иностранной головной компании необходимо иметь уже подписанный или находящийся на последней стадии подписания договор с правительством Бахрейна о разработке и производстве нефти и природного газа в стране.
Указ вступает в силу на следующий день после публикации его в официальном издании.
| 2019-06-03T10:10:35+00:00 3 июня 2019, 12:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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