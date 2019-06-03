Премьер-министр Бахрейна разрешил компаниям с иностранным капиталом добывать нефть и газ

«Компаниям с иностранным капиталом разрешается владеть 100% деятельности по добыче нефти и природного газа в королевстве Бахрейн», — цитирует агентство документ.

Согласно заявлению, иностранной головной компании необходимо иметь уже подписанный или находящийся на последней стадии подписания договор с правительством Бахрейна о разработке и производстве нефти и природного газа в стране.