Премьер-министр Азербайджана участвует в саммите Восточного партнерства

Саммит Восточного партнерства стартовал сегодня в Лондоне.

Как сообщает Report, саммит, организованный в головном офисе Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), посвящен 10-летию инициатив Восточного партнерства.

Азербайджан на мероприятии представляет премьер-министр Али Асадов. Он выступит на пленарной сессии лидеров Восточного партнерства с докладом на тему «Ускорение развития: возможности для инвесторов». Модератором сессии является главный экономист EBRD Беата Яворчик.

В саммите также принимают участие официальные лица из Грузии, Беларуси, Армении, Молдовы и Украины.

| 2019-11-22T15:27:18+00:00 22 ноября 2019, 17:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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