Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек. Об этом он заявил в воскресенье в своем Twitter.

«Я решительно осуждаю террористическую атаку, совершенную на свадьбе минувшей ночью. Это гнусное нападение, несомненно, является преступлением против человечности. Выражаю глубокое сочувствие семьям жертв. Пусть погибшие покоятся с миром», — написал Абдулла.

По информации МВД Афганистана, в результате взрыва, совершенного террористом-смертником, погибли 63, а также пострадали 182 человека.

Ранее агентство Reuters сообщало, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявило о непричастности к теракту.

| 2019-08-18T10:09:36+00:00 18 августа 2019, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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