Премьер Ливана подал в отставку

Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири объявил о своей отставке на фоне антиправительственных акций, продолжающихся в стране с 17 октября, сообщает Агентство Анадолу.

Аль-Харири сообщил, что передаст прошение об отставке президенту Мишелю Авну.

По его словам, для обеспечения безопасности в стране и устранения угроз жизни сограждан важно прислушиваться к голосам жителей.

«Несмотря на все мои попытки ситуация зашла в тупик. В соответствии с волей жителей Ливана я направляюсь в президентский дворец с тем, чтобы подать президенту прошение об отставке», — сообщил аль-Харири.

«Обращаюсь ко всем партнерам: сегодня решается вопрос защиты Ливана и обеспечения безопасности национальной экономики. Честь и безопасность страны превыше всего», — сказал главы правительства.