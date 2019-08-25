Премьер Ливана назвал атаку израильских дронов в Бейруте агрессией

Атака израильских беспилотников в южном пригороде Бейрута является неприкрытой агрессией в отношении Ливана, заявил премьер-министр страны Саад Харири.

«Премьер-министр Саад Харири расценил падение двух израильских разведывательных беспилотников в южном пригороде Бейрута как открытую агрессию на суверенитет Ливана и нарушение резолюции 1701 (принятой СБ ООН после ливано-израильской войны 2006 года) «.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет пресс-служба премьера.

Согласно заявлению, Харири намерен изучить дальнейшие действия с президентом Ливана Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри. «Очередная агрессия заключается в неоднократном вторжении израильских самолетов в воздушное пространство Ливана и нахождении их в небе над Бейрутом… Это угрожает региональной стабильности и может завести положение в больший кризис», — добавил Харири.

| 2019-08-25T16:15:11+00:00 25 августа 2019, 16:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss