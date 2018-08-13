Премьер-Лига. Сезон охоты открыт.

Факты и ожидания после первого тура.

«Манчестер Юнайтед» 2-1 «Лестер»

Гол, забитый капитаном «Юнайтед» Полем Погба на третьей минуте встречи с «Лестер»ом стал первым голом сезона в АПЛ и самым быстрым в истории «красных дьяволов». Новоиспеченный чемпион мира побил рекорд Дуайта Йорка, установленный в сезоне 99/00, тогда Йорк поразил ворота «Эвертон»а на седьмой минуте.

Отрезками «Юнайтед» был неплох, но начиная с середины первого тайма «Лестер» полностью перехватил инициативу, имел хорошие возможности для взятия ворот и в целом смотрелся лучше хозяев поля. «Манчестер» играл очень скучно, но смог удержать преимущество и даже забить второй мяч. Впервые за «Юнайтед» отличился Люк Шоу.

Под конец встречи один мяч отыграл вышедший на замену лидер «Лестер»а Джейми Варди и последние несколько минут матча превратились в настоящую нервотрепку для болельщиков «красных дьяволов», но сенсации не произошло.

Игра «Юнайтед» оставила после себя больше вопросов, чем дала ответов. Несмотря на капитанскую повязку и быстрый гол Поль Погба далек от игрока, который хочет быть лидером команды Моуриньо.

«Ньюкасл» 1-2 «Тоттенхем»

Делле Алли забивал в 33 матчах премьер-лиги и ни разу после его голов команда не проигрывала, только Джеймс Мильнер (47) и Дариус Вассель (46) могут похвастаться лучшим показателем.

Что касается игры – то после перестрелки в первые 15 минут матча, посмотреть особо было не на что. Традиционно сухой матч для Харри Кейна в августе уже стала его визитной карточкой и особо никого не удивляет. Неплохая игра «Ньюкасл»а в середине поля вселяет надежду в эту команду — они еще пошумят в этом году.

«Борнмут» 2-0 «Кардиф Сити»

Вратарь «Кардиф»а Нил Этеридж стал первым вратарем, отразившим пенальти в своей дебютной игре впервые после вратаря «Халл Сити» Аллана Макгрегора. В 2013 году он взял пенальти в дебютной игре против «Челси».

«Фулхам» 0-2 «Кристал Пелас»



Новичок премьер-лиги «Фулхам», потративший солидную сумму на укрепление своего состава принимал у себя дома «Кристел Пелас» и получил двушку в первой же игре. А Кристал Пелас в третий раз за 10 сезонов побеждает в матче открытия в гостях.

«Хаддерсфилд» 0-3 «Челси»

Мало пропускавший на протяжении всего прошлого сезона «Хаддерсфилд» в матче открытия получил от Сари Тим сразу трешку. Итальянский тренер навязывает свой стиль игры, который завязан на контроле мяча и позиционной атаке, сможет ли «Челси» Сари в будущем играть в атакующий футбол и доминировать над соперником мы узнаем уже во втором туре АПЛ, когда его подопечные будут принимать «Арсенал».

«Уотфорд» 2-0 «Брайтон»

Полузащитник Роберто Перейра принимал непосредственное участие в 6 последних голах «Уотфорд»а. 5 забил сам, еще один раз ассистировал товарищу. Впечатляющая статистика.

«Вулверхемптон» 2-2 «Эвертон»

Новичок «Эвертон»а Ришарлисон в первом же матче показал за что за него столько заплатили, но хозяева дожали оставшегося вдесятером соперника и гол Невеса не позволил амбициозным гостям увезти победу. Смогут ли другие новички так же хорошо влиться в коллектив и приносить пользу мы узнаем уже в эти выходные.

«Ливерпуль» 4-0 «Вест Хем»

«Ливерпуль» суперпродуктивно провел трансферное окно — Клоппу купили всех, кого он хотел. В клуб вернулся Старридж, в воротах больше нет дыр, а Юрген все так же задорно носится у бровки. В общем, можно выигрывать чемпионат — для этого есть все ресурсы.

С составом Клопп экспериментировать не стал — впереди играла тройка Мане-Фирмино-Салах, в центре поля действовали Вейналдум и Милнер (к ним добавился Кейта), Джо Гомез и Ван Дейк в центре обороны, скоростные янгстеры по краям защиты и брутальный Алиссон Бекер в раме. «Ливерпуль» хорош, и он готов биться с «Сити».

Несмотря на 0-4 от «Ливерпуля» Пеллегрини строит интересную команду и задатки этого проекта были видны еще в предсезонных подготовках. Тактика чилийца строится в значительной степени на владении мячом, и это один из самых интригующих моментов в преддверии чемпионата, т.к. «Вест Хэм» никогда не был силен в игре первым номером. Однако намерения Пеллегрини твердые, в предсезонных играх тренер регулярно упоминал о владении, на первых порах напрямую увязывая с этим показателем улучшение игры в тактическом плане.

Непривычные для «Вест Хэма» изменения направлены не только на защиту, но в первую очередь на прививание команде ярковыраженного атакующего стиля – Пеллегрини не изменял ему на протяжении всей карьеры. Во всех европейских командах, который тренировал чилиец, количество забитых голов увеличивалось на 20-30% после его прихода по сравнению с последним на тот момент сезоном.

«Саутгемптон» 0-0 «Бернли»

В своих последних пяти матчах открытия сезона «Саутгемптон» ни разу не выигрывал. Последняя победа на старте датируется 2013-м годом. В Англии принято чтить традиции, без голевая ничья при данном раскладе – закономерность.

«Арсенал» 0-2 «Манчестер Сити»

На протяжении последних десяти лет я не припомню ни раза, когда эксперты до старта сезона настолько сходились во мнениях касательно того, кто станет чемпионом в этом году.

Но то что сделал с АПЛ Гвардиола полностью поменяло отношение к этой лиге. Пеп смог-таки создать английский вариант «Барселоны» его времен и довести свое новое творение практически до идеала. Сохранил чемпионский состав, сыгранность и купил Рияда Мареза, который развяжет ему руки в плане тактической вариативности в атаке. И он не преминул этим воспользоваться в первой же игре против «Арсенал»а Эмери.

В стартовой обойме горожан не было ни Де Бруйне, ни Сане, ни Давида Сильвы – трех системообразующих игроков для тактических построений «Сити» в прошлом году и при любом другом раскладе потеря любого из этих игроков могла бы быть фатальной для команды, но не в случае с испанцем. Гвардиола — футбольный гений. Построенная им система настолько адаптивна, что не привязана к отдельным игрокам, но именно в этом ее уникальность и только Пеп знает кому и какая роль отведена в этой головоломке.

Весь сезон «Сити» будут преследовать сравнения с прошлым годом и вопрос про защиту титула. С 2009 года это никому не удавалось, но то, что сделал Гвардиола с АПЛ в прошлом году дает основание и добавляет интригу к этому вопросу. Сможет ли Пеп защитить титул покажет время.

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