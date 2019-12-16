Премьер Китая призвал руководство Гонконга положить конец хаосу в мегаполисе

Власти Гонконга должны положить конец насилию и хаосу, которые охватили этот специальный административный район полгода назад, и разобраться в социальных проблемах населения. Об этом заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, принимая в Пекине главу администрации Гонконга Кэрри Лам, сообщает ТАСС.

«Гонконг пока не преодолел трудности. Правительство города должно продолжать усилия, направленные на то, чтобы положить конец насилию и хаосу в соответствии с законом, восстановить порядок», — цитирует премьера газета South China Morning Post.

Ли Кэцян также подчеркнул необходимость тщательного изучения «глубоко укоренившихся социальных конфликтов и проблем» в гонконгском обществе, обеспечить долгосрочное процветание и стабильность в мегаполисе. «В экономике Гонконга возникла очевидная рецессия, многим секторам был нанесен серьезный удар. Можно сказать, что город столкнулся с беспрецедентной, серьезной и сложной ситуацией», — добавил глава правительства.

Кэрри Лам находится в Пекине с рабочим визитом, чтобы представить отчет центральному правительству КНР о ситуации в этом специальном административном районе, где шесть месяцев назад вспыхнули массовые протесты. Позже она будет принята председателем КНР Си Цзиньпином.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

В последний месяц ситуация в городе остается спокойной, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.