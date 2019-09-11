Премьер Канады объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о роспуске парламента и о начале в стране 40-дневной предвыборной кампании, передает ТАСС. Глава правительства также подтвердил, что парламентские выборы пройдут 21 октября.

«Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента. Канадцы придут на избирательные участки 21 октября», — заявил он в ходе обращения к нации, которое транслировалось по всем федеральным телеканалам.

Согласно традиции, глава правительства утром прибыл в резиденцию генерал-губернатора страны Жюли Пейетт в Оттаве и попросил ее распустить национальный парламент. С этого момента началась 43-я предвыборная кампания в канадской истории. Борьба развернется за 338 кресел в Палате общин — нижней палате канадского парламента. В выборах участвуют правящая Либеральная партия, Консервативная партия, Новая демократическая партия, Зеленая партия, «Квебекский блок» и Народная партия Канады.

Лидер либералов Трюдо, который также участвует в предвыборной гонке, отправится в среду на встречу с избирателями в Ванкувер (провинция Британская Колумбия), где он начинал в 2015 году триумфальную для его партии кампанию.